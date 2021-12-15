Востребованность новых станций БКЛ оказалась выше прогноза почти на 25%

Востребованность новых станций БКЛ оказалась выше прогноза почти на 25%
Фото: АГН «Москва» / Мобильный репортер
Ожидания столичных властей более чем оправдались

Пасссажиропоток десяти новых станций столичного метрополитена оказался выше прогнозируемого, о чем заявили в московской мэрии. Как указал замглавы города, руководитель департамента транспорта Максим Лискутов, за неделю работы с начала открытия ими воспользовались 746 тысяч человек, а пассажиропоток превысил 135 тысяч чел. в сутки в рабочие будни. При этом власти рассчитывали на показатель в 100 тысяч поездок лишь в первые недели после открытия.

Москвичи проявили крайний интерес к открытию нового участка Большого метрокольца. Если утром в первые часы многие просто любовались новыми станциями метро и фотографировали, то вечером ими стали весьма активно пользоваться. Участок спроектировали с огромным "запасом", а потому рост потока пассажиров не загрузил до максимума провозные возможности новых станций.

Заммэра сообщил, что в "рейтинге" народной популярности станций нового участка самой востребованной остается "Каховская" с пересадкой на Серпуховско-Тимирязевскую линию: ей воспользовались 151 тыс. пассажиров с момента запуска. Второе место у "Кунцевской" – 141 тыс. пассажиров соответственно.

Одно из ключевых преимуществ Большого метрокольца – близость станций метро к жилым районам и офисным центрам, отметил Лискутов. К тому же, в таких домах всегда большими темпами растет стоимость квартир.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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