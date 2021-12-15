В Подмосковье жители начали войну против установки вышки сотовой связи

Люди вышли на улицу с протестом

Жители Люберец выступили против установки вышки сотовой связи около их дома. Конфликт разгорелся на улице Гаршина.

Когда к зданию приехали специалисты по монтажу, дорогу им перегородили вышедшие на улицу граждане. Они начали требовать прекратить работы. Новость появилась на инстаграм-странице mylubertsy.

Председатель совета дома рассказала, что группа компаний "Русские башни" решила установить мачту сотовой связи в непосредственной близости от жилого дома. Женщина отметила – разрешительные документы жильцам не предоставили.

По словам местной жительницы, высота вышки составит около 40 метров. А это, как она считает, повлечет за собой сильное электромагнитное излучение. Люберовчане попросту не хотят, чтобы их здоровье оказалось под угрозой, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".