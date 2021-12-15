Собственник объекта будет под стражей до 14 февраля

Суд Кемерова заключил Михаила Федяева, владельца шахты "Листвяжная", под стражу на два месяца.

Следствие считает, что бизнесмен знал о нарушениях на объекте. Более того, правоохранители полагают, что топ-менеджеры "СДС-Угля" и "Листвяжной" купили средства безопасности задним числом уже после ЧП.

Федяев свою вину отрицает, он не знает, как мог повлиять на ситуацию. Адвокат подозреваемого намерен обжаловать решение судьи.

Гендиректора"СДС-Угль" Геннадия Алексеева отправили под арест до 25 января.

В трагедии на шахте "Листвяжная" из-за взрыва метана в конце ноября погиб 51 человек.