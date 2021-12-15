Владельца шахты "Листвяжная" арестовали после трагедии

Собственник объекта будет под стражей до 14 февраля

Суд Кемерова заключил Михаила Федяева, владельца шахты "Листвяжная", под стражу на два месяца. 

Следствие считает, что бизнесмен знал о нарушениях на объекте. Более того, правоохранители полагают, что топ-менеджеры "СДС-Угля" и "Листвяжной" купили средства безопасности задним числом уже после ЧП.

Федяев свою вину отрицает, он не знает, как мог повлиять на ситуацию. Адвокат подозреваемого намерен обжаловать решение судьи.

Гендиректора"СДС-Угль" Геннадия Алексеева отправили под арест до 25 января. 

В трагедии на шахте "Листвяжная" из-за взрыва метана в конце ноября погиб 51 человек.  

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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