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За 2021-й год россияне приобрели порядка двух миллиардов упаковок лапши быстрого приготовления – приведенный показатель выше предыдушего за аналогичный период на 6,1%.
Продукт стал популярнее у россиян из-за стремления сэкономить на продовольственных товарах. Лапшу стали чаще покупать и лица пенсионного возраста, которые традиционно негативно относятся к такому продукту, передает "Радио 1".
Эксперты также утверждают, что лапша быстрого приготовления приобрела популярность и у офисных работников, которые столкнулись с сокращениями на рабочем месте – в некоторых местах даже закрыли столовые после увольнений персонала.
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