Дешевая еда пользуется популярностью из-за обеднения населения, считают эксперты

За 2021-й год россияне приобрели порядка двух миллиардов упаковок лапши быстрого приготовления – приведенный показатель выше предыдушего за аналогичный период на 6,1%.

Продукт стал популярнее у россиян из-за стремления сэкономить на продовольственных товарах. Лапшу стали чаще покупать и лица пенсионного возраста, которые традиционно негативно относятся к такому продукту, передает "Радио 1".

Эксперты также утверждают, что лапша быстрого приготовления приобрела популярность и у офисных работников, которые столкнулись с сокращениями на рабочем месте – в некоторых местах даже закрыли столовые после увольнений персонала.