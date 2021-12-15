В России выбрали лучших профессионалов-2021

В каждой номинации вручили по три награды

Десятый Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии", который проходил в 2021 году, подводит итоги. Победители во всех номинациях известны. Они получат денежные призы, но главное – признание профессиональных высот, которых они смогли достичь, занимаясь любимым делом.

Конкурс среди мастеров проводится с 2012 года. Организатором выступает Минтруд совместно с профсоюзами и заинтересованными органами исполнительной власти. Номинации каждый год разные. В 2021 году за звание лучшего из лучших боролись печники, ветеринарные фельдшеры, пожарные, а также лаборанты химического анализа в электроэнергетике.

Борьба в каждой номинации проходит в два этапа: сначала между собой соревнуются специалисты одного региона, затем победители этого этапа выходят на федеральный уровень конкурса. Финальные состязания проводятся на базе производственных предприятий в разных уголках страны.

В номинации "Лучший печник" боролись мастера из девяти регионов России. В итоге победу одержал Константин Сметанин из Кирова. На втором месте – Александр Коновалов из Краснодара, "бронза" у Андрея Июдина из Петрозаводска.

В номинации "Лучший пожарный" победителем стал Евгений Головлев, пожарный 66-й пожарно-спасательной части 6-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Челябинской области. "Серебро" завоевал Максим Кузнецов из 1-й пожарно-спасательной части пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Рязанской области. Третье место – у Владимира Копылова из государственного казенного учреждения Московской области "Московская областная противопожарно-спасательная служба".

В номинации "Лучший ветеринарный фельдшер" боролись 47 человек из 35 регионов России. В итоге первое место занял Александр Шубанёв из Самарской области, второе – Наталья Иванова из Томской области, третью ступень пьедестала почета заняла Виктория Умникова из Смоленской области.

В номинации "Лучший лаборант химического анализа в электроэнергетике" победу присудили сотруднице "Тулэнерго" (ПАО "МРСК Центра и Приволжья") Наталье Голиковой. Второе место заняла Кочкина Екатерина Савельевна из АО "Уфаоргсинтез". Третье место завоевала представитель Калининской атомной электростанции АО "Концерн Росэнергоатом" Ксения Вдовина.

Все призеры получат денежное поощрение: 300 тыс. рублей – занявшим первые места, 200 и 100 тыс. рублей – занявшим соответственно вторые и третьи места.

Напомним, что в прошлом году соревновались профессионалы в категориях "Лучший разработчик WEB и мультимедийных приложений", "Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике", "Лучший пивовар", "Лучший столяр", "Лучшая швея".

Как видим, в номинацию попадают как довольно редкие сегодня профессии, например, печник, так и распространенные (швея), как связанные с ежедневным риском – пожарный, так и вполне себе спокойные – WEB-разработчик. Их объединяет главное – все они крайне важны и востребованы, хотя порой такой труд и незаметен для большинства.

Вообще, цель конкурса – популяризовать рабочие профессии, обратить на них внимание молодежи, а также стимулировать специалистов повышать свое профессиональное мастерство. Победители и призеры конкурса раз за разом доказывают – не бывает профессий "интересных" или "скучных", все зависит от отношения к ней человека. Если мастер любит свое дело, он в любой сфере добьется признания и уважения.