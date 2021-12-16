Специалист подсказала, как ускорить метаболизм

Жир в области живота, как правило, появляется вследствие низкого метаболизма. Поэтому проблему необходимо решать, ускоряя обмен веществ, указала специалист Американского центра метаболического здоровья и потери веса, известный эндокринолог Элизабет Лоуден.

По словам эксперта, свидетельством такой проблемы служат вечная усталость, частые головные боли и набор веса, несмотря на прежний рацион. У кого-то выпадают волосы и в целом наблюдается вялое состояние организма. Для ускорения метаболизма нужно заняться набором мышечной массы – такой процесс в значительной степени ускоряет обмен веществ.

Снизьте примерно на 250 килокалорий свой привычный суточный рацион. Однако не слишком усердствуйте – чувство голода заставляет организм запасаться жиром из опасения, что недостаток потребления пищи окажется продолжительным. В рацион необходимо включить побольше белков с полезными жирами – растительное масло с салатами и орехи с авокадо.

Сиюминутные результаты, указала Лоуден, исключены: тело медленно трансформируется и перестраивает свою структуру, поэтому процесс похудения во многом зависит от того, насколько вы терпеливы, уточняет "Пятый канал".

Эксперт напомнила, что избыток жира на животе повышает риски для здоровья, так как способствует повышению кровяного давления. Даже легкая потеря веса – в диапазоне 3-4% – значительно улучшает метаболизм и состояние сердца. Помогут сбросить жир, кроме сбалансированной диеты, регулярные занятия спортом.

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