Зима наконец вступила в свои права, ударили холода, а, значит, и палитра напитков на нашем столе сменилась на более серьёзные, крепкие. Кто-то традиционно предпочитает старый добрый проверенный временем коктебельский коньяк, а кто-то исследует другие напитки, так же полученные путём дистилляции. Граппа и пульке, сливовица и кальвадос, бамбузе и шнапс тоже имеют многовековую историю и почитаются у себя на родине не меньше, чем у нас коньяк

Первые спиртные напитки появились еще в доисторические времена. Археологические находки свидетельствуют, что их изготовлением древние люди занимались за несколько тысячелетий до нашей эры. Что касается дистиллятов, то они были опробованы намного позже. Предполагается, что первые аппараты для дистилляции появились в I-II веке нашей эры. Сегодня для создания, например качественного коньяка по классической французской технологии, в Коктебеле используют аламбики, или перегонные кубы, в которых предварительно подготовленный виноград подогревается, спиртосодержащие фракции испаряются и специальным образом отделяются. Благодаря мастерству специалистов коньячного дела, десятилетия потративших на то, чтобы изучить все тонкости этого процесса, после многолетнего "дозревания" в дубовых бочках мы и получаем благородный напиток, признаваемый профессиональными дегустаторами лучшим среди отечественных коньяков – "Коктебель".

Иначе подошли к вопросу национального дистиллята на Британских островах – здесь в качестве сырья используют ячменное зерно, которое дистиллируют вторично с добавлением можжевеловых ягод, получая джин. За право называться родиной виски спорят Шотландия, Ирландия и Канада, в первых двух странах берут за основу ячменный солод и иногда добавляют ржаное зерно, а в Северной Америке предпочитают солод пшеничный и даже добавляют картофельный спирт.

Немецкий шнапс дистиллируется из картофеля, свекловицы и того же пшеничного солода, японская саке делается из риса и рисового солода, как и китайская "рисовая водка" маотай. В Индонезии для экзотического национального напитка бамбузе берут зёрна бамбука, причём только нескольких обильно колосящихся сортов, а дальше так же дистиллируют и очищают напиток от примесей. Основой любимого многими рома является сахарный тростник и его побочные продукты – пульпа и тростниковая меласса, в изобилии встречающиеся в Латинской Америке, на Кубе и Ямайке. Эталонный кальвадос придумали в Нормандии на севере Франции, на него идут неперезрелые яблоки хорошей сохранности.

Киршвассер, пейсаховка, сливовица, тутовка, чача, кизлярка, пульке, араки, цинар, граппа, фрамбуз, палинка, виллиамина, кумышка, арька… По многообразию дистиллятов поистине можно изучать географию и историю культур разных стран! Но, как сказал поэт, "привычка свыше нам дана", и после экспериментов с национальными дистиллятами всегда так хочется вернуться к привычному, проверенному временем родному коктебельскому коньяку, особенно когда за окном предновогодний мороз, а в печке уютно потрескивают дрова…