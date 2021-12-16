Некоторые действия могут только ухудшить ситуацию

Каждый россиянин периодически сталкивается с такой неприятностью, как заложенность носа. Однако некоторые люди предпринимают шаги, которые могут привести к появлению хронического заболевания.



Так, профильный врач Ирина Лукина строго не советует слишком часто использовать сосудосуживающие спреи или капли. Если сильно увлечься такими препаратами, можно заработать медикаментозный ринит, справиться с которым значительно сложнее, передает "Пятый канал".

Также специалист посоветовала постоянно проветривать помещение и увлажнять воздух. При сморкании не стоит сильно напрягаться, данную процедуру нужно выполнять очень аккуратно и без особых усилий.