В центре Киева предприниматель устроил протест с надувными танками

Мужчину разочаровали действия украинских военных

Предприниматель из Украины устроил акцию протеста, используя в качестве "реквизита" надувные танки. Об этом сообщает телеграм-канал Vesti.ua.

Надувная военная техника была установлена в Киеве около станции метро "Арсенальная". Масштаб танков составлял 1:1.

Как отмечают журналисты, инициатором протеста стал частный предприниматель. Мужчину разочаровали действия украинских военных, поэтому он решил выйти на улицу и заявить о своем недовольстве.

Суть истории заключается в том, что некоторое время назад воинская часть разместила тендер на закупку надувных танков. Подобные макеты должны были использоваться в целях обучения разведки.

Предприниматель выиграл тендер. На изготовление макетов житель Незалежной потратил около 1,2 миллиона гривен (3 264 000 рублей по нынешнему курсу – прим. ред.) Однако военных по какой-то причине не устроила работа мужчины. Они разорвали контракт, оставив бизнесмена без положенных ему денег.

Украинцу ничего не оставалось, как забрать надувные танки себе. Нарисовав несколько плакатов, он отправился на акцию протеста.

"Я надул танки, а военные надули меня", – гласила надпись на одном из листов.

Примечательно, что предприниматель обратился в суд с просьбой взыскать с Министерства обороны Украины денежную компенсацию.