Метеозависимым людям придется несладко

Перед Новым годом настроение и самочувствие россиян могут испортить магнитные бури. Об этом сообщает Sputnik.by, ссылаясь на данные экспертов из NASA.

Первая вспышка на Солнце началась в четверг, 16 декабря. Ее сила оценивается в три-четыре балла из пяти возможных. При таких показателях метеозависимым людям приходится несладко. Возможны головные боли, слабость, ухудшение аппетита и прочие неприятные симптомы, выбивающие из колеи.

"В этом месяце еще нужно пережить как минимум три "магнитных" дня", – говорится в публикации.

В следующий раз магнитная буря ожидается в воскресенье, 19 декабря.

Геомагнитное поле будет возмущенным 27 и 28 декабря, пишет АГН "Москва". Как отметили ученые из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН, бури будут достаточного слабыми. Их относят к категории G1. Активность на Солнце будет зафиксирована и 29 декабря.

По словам ученых, магнитосфера возбуждается до четырех раз в месяц. Иногда жителям Земли приходится переживать целый каскад магнитных бурь.

Ранее невролог Николай Базий поделился способами защиты от пагубного воздействия магнитных бурь. Эксперт призвал соблюдать режим сна, следить за своим питанием, а также заниматься спортом. Все это поможет минимизировать негативное влияние природного явления на самочувствие.