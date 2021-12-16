Неизвестно, получил ли питомец желаемое угощение

Многим нравится наблюдать за повадками домашних животных. Иногда они ведут себя очень забавно – особенно когда речь идет о "встрече" со вкусной едой. В Instagram появилось видео, на котором пес выпрашивает у хозяйки запеченную курицу.

Запись была опубликована в блоге PUPPIES CLUB. На видео девушка сидит за столом, готовясь к приему пищи. Перед ней на фольге лежит только что приготовленная куриная тушка.

Рядом с представительницей прекрасного пола расположилась черная собака. Предположительно, питомец относится к породе лабрадор. Он уткнулся мордой в ногу хозяйки, немного приоткрыв пасть.

По всей видимости, животное надеялось получить кусочек запеченной курочки. Когда девушка отправляла мясо в рот, ее четвероногий друг с грустью в глазах следил за каждым движением.

Неизвестно, получил ли в итоге питомец желаемое угощение.

На заднем плане можно увидеть вторую собаку. Однако, в отличие от первой, она сидела поодаль и с грустью в глазах наблюдала за всем происходящим.

Ролик набрал около 466 тысяч лайков, а также более четырех тысяч комментариев.

"Бедный малыш", "Это очень забавно", "Вы только посмотрите на мордочку собаки", "Вкуснота", "Дайте ему уже этой курочки", – отметили пользователи Сети.

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