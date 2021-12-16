Президент России не будет нарушать традиции

Каждый год Владимир Путин посещает одну из церквей России на Рождество. 2022 год не станет исключением.

Как сообщил представитель президента РФ Дмитрий Песков, глава государства также отправится в храм. Однако, в какой именно, пока неизвестно.

Таким образом, Путин не нарушит своей многолетней традиции.