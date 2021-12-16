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Каждый год Владимир Путин посещает одну из церквей России на Рождество. 2022 год не станет исключением.
Как сообщил представитель президента РФ Дмитрий Песков, глава государства также отправится в храм. Однако, в какой именно, пока неизвестно.
Таким образом, Путин не нарушит своей многолетней традиции.
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