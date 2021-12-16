Российский губернатор ругнулся матом во время прямой линии с гражданами

Российский губернатор ругнулся матом во время прямой линии с гражданами
Андрей Бочаров. Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Чиновник использовал непечатное слово, объясняя способ решения важнейшей проблемы

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров перешел на ненормативную лексику, отвечая во время прямой линии на вопросы жителей региона в эфире одного из местных телеканалов. Инцидент вырезали журналисты – отрывок уже успел распространиться по Сети.

История началась с вопроса жительницы острова Сарпинский – она поинтересовалась, как власти собираются решить вопрос с транспортной доступностью. Формально "островитяне" относятся к городской агломерации, хотя и живут, как жители сельской местности. С административной точки зрения остров входит в Кировский район Волгограда. Однако вокруг нет ничего, что напоминало бы о самом городе.

Женщина пожаловалась, что жители чувствуют себя отрезанными от всего мира. Тот в ответ заявил, читая по бумаге, что считает остров "перспективнейшим проектом" города. Несмотря на подобного рода проблемы, Бочаров решит вопрос с транспортом "с Владимиром Алексеевичем". 

"Будем этому вопросу уделять внимание. А то, что транспортная доступность слабая, понимаем, и, я думаю, с Владимиром Алексеевичем мы эту задачу решим. Эту задачу *** [ну– прим. ред] – понятно, как ее решать", – высказался чиновник.

После этой тирады глава Волгоградской области откинулся в кресле с хмурым выражением лица, а ведущие программы связались с региональным Центром управления – он занимается сбором вопросов. 

Ранее в непечатных выражениях обратился с поздравлениями в адрес россиян украинский депутат из "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрей Лесик, пожелавший выразить теплые слова соседям в "их главный праздник".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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