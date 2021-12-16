На следующей неделе в столичном регионе ожидаются аномальные морозы

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В московский регион придут сильные морозы. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
19 декабря ожидается сильный снегопад. За день может выпасть до семи сантиметров осадков.
С понедельника в Москве и Московской области заметно похолодает. Причина кроется в мощном высотном циклоне.
Во вторник столбик термометра может опуститься до отметки в -22°С. К середине недели в ночное время температура воздуха понизится до -28°С, передает "Радио 1".
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в ряде регионов ночью похолодает до -35°С.
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