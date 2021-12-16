Незабытые профессии: в России выбрали лучшего печника страны

Незабытые профессии: в России выбрали лучшего печника страны
Фото: depositphotos.com
Организатором конкурса выступил Минтруд

В России состоялся очередной конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии". В одной из номинаций в 2021 году состязались печники. Они доказали, что эта профессия до сих пор важна и востребована в нашей стране, а ее традиции не утеряны.

Финальный этап конкурса проходил с 6 по 8 июля 2021 г. в Петрозаводском техникуме городского хозяйства. За звание лучшего печника боролись мастера из девяти регионов России. Победу одержал Константин Сметанин из Кирова.

Константин пришел в профессию не сразу. Он работал инженером автомобиле– и тракторостроения, когда однажды объявил семье, что решил идти учиться на печника. Это было 9 лет назад. За прошедшие годы он не только смог освоить новое для себя ремесло, но и стать профессионалом высочайшего класса. Финал Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" это только подтвердил.

Федеральный этап конкурса в данной номинации проходил в Карелии. Это место было выбрано не случайно. Именно в Петрозаводске базируются основные энтузиасты печного дела – здесь находится головной офис ассоциации "Русское печное общество".

На то, чтобы сложить печь с нуля, у мастеров было чуть более 20 часов. Печь должна была соответствовать нормам пожарной безопасности и иметь эстетичный вид. В результате все работы оказались разными по дизайну и внутренней начинке, поэтому экспертному жюри пришлось делать сложный выбор.

По словам Константина Сметанина, он ехал с прицелом непременно попасть в тройку призеров, и рад, что удалось показать максимум и опередить сильных соперников. На второй ступени пьедестала почета в номинации "Лучший печник" оказался специалист с 14-летним стажем Александр Коновалов из Краснодара. Третье место у Андрея Июдина из Петрозаводска.

Сами конкурсанты отмечают, что конкуренция была высочайшая, а накал страстей сравним с Олимпийскими играми. Но на площадке царил дух здорового соперничества и товарищества. Конкурс позволил специалистам из разных регионов страны обменяться знаниями и опытом.

Участники и победители соревнований смогли не только доказать себе и окружающим свой профессионализм, но и напомнить обществу и особенно молодежи о столько важной для России специальности как печник. Возможно, это позволит кому-то из молодых людей, выбирающих для себя стезю, сделать осознанный шаг в сторону печного дела. Впрочем, как доказывает опытКонстантина Сметанина, прийти в эту профессию никогда не поздно, главное – любить свое дело.

В 2021 году в России также выбирали лучшего пожарного, лучшего ветеринарного фельдшера и лучшего лаборанта химического анализа в электроэнергетике.

Источник: VK Лучший по профессии ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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