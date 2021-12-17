В декабре жители страны не останутся без денег

Последний месяц года всегда является периодом резко возрастающих расходов. Люди активно покупают подарки и готовятся к главному торжеству. Законодательство Российской Федерации устроено так, чтобы максимально поддержать россиян в этот богатый на траты период. Какие выплаты положены гражданам, рассказала профильный эксперт.



Информацией по этому животрепещущему вопросу поделилась парламентарий, которая состоит в думском комитете по труду и социальной политике. Светлана Бессараб напомнила, что до конца года работодатель обязан перевести сотрудникам ряд причитающихся им выплат.

В беседе с корреспондентом URA.RU высокопоставленный эксперт отметила, что речь идет о полной заработной плате за декабрь, авансе за январь, годовых премиях, тринадцатой зарплате и других назначенных выплатах. Все эти денежные средства будут переведены российским гражданам до Нового года.

Парламентарий пояснила, что нормы законодательства нашей страны предусматривают получение заработной платы в виде двух платежей: аванса и остатка суммы. При этом многие люди получают авансовый перевод с 1 по 10 число. В таком случае для того чтобы выдержать установленные законом сроки, работодателю нужно перевести аванс заранее, уже в декабре, отмечает интернет-издание РИА ФАН.

Тоже самое касается и пенсионных выплат. Денежные средства за январь будут переведены пожилым гражданам в декабре. Соответственно, люди получат целых две пенсии. Такие переводы всегда заранее согласовываются и учитываются в государственном бюджете.

Стоит отметить, что государство старается поддерживать нуждающихся в помощи граждан. Недавно президент России Владимир Путин поручил удвоить надбавки медикам в красной зоне.