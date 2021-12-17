Главное в этом деле – регулярность

Многие люди на протяжении большей части жизни ведут непримиримую борьбу с лишним весом. Зачастую они мучают организм изнуряющими диетами и чрезмерными физическими упражнениями. Однако распрощаться с ненужными килограммами можно, соблюдая простые правила и не перенапрягая свой организм.



Соль

Эксперты советуют серьезно снизить употребление этого продукта. Соль лучше заменить специями и пряностями. Эта добавка негативно влияет на метаболизм и задерживает жидкость в организме. А, например, горчица и имбирь помогают сжигать жировые отложения.

Газировка и соки

Ненатуральные сладкие напитки очень негативно влияют на вес. Такие продукты мгновенно усваиваются и откладываются в виде жира в разных частях тела. Газировку и пакетированные соки лучше заменить минеральной водой и фруктами.

Сон

Качественный сон помогает бороться с лишним весом. Во время отдыха организм восстанавливается, а жировые клетки распадаются. Полноценный семи-восьми часовой сон необходим для нормального функционирования организма.

Режим питания

Идеальным вариантом будет употреблять основные питательные вещества до 3 часов дня. После этого времени лучше перекусывать и ужинать легкими блюдами, пишет "Пятый канал".

Белок

Это вещество необходимо для насыщения организма энергией на весь день. Завтрак лучше готовить из богатых белком продуктов, например, яиц. Правильный утренний прием пищи позволит дольше сохранить чувство сытости.

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