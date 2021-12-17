Ужаснувшийся поведением Варшавы польский военный сбежал в Белоруссию

Ужаснувшийся поведением Варшавы польский военный сбежал в Белоруссию
Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Мужчина запросил в Республике политическое убежище

Любопытный инцидент произошел неподалеку от белорусско-польской границы. Военнослужащий из Польши настолько устал терпеть леденящие душу выходки Варшавы, что решил сменить Родину и попросился под крыло белорусских властей. Солдат Вооруженных сил польского государства надеется получить политическое убежище в Белоруссии.

Путь разочаровавшегося в европейских ценностях поляка из родного государства в Белоруссию начался накануне, 16 декабря. Вечером белорусские погранцы остановили польского коллегу 1996 года рождения. Молодой человек признался, что больше не может служить Варшаве и как можно быстрее хочет покинуть территорию Польши.

Солдат оказался в числе вояк, которых перебросили охранять польские рубежи в момент обострения коллапса с беженцами. Судя по всему, за время службы парень такого насмотрелся, что захотел побыстрее разорвать все связи с польскими властями и даже страной.

Молодой человек прямо объявил, что не может согласиться с политикой родного государства, которое проявляет высшую степень негуманности по отношению к несчастным мигрантам. Возмутительная позиция варшавской администрации по поводу этого вопроса подтолкнула военнослужащего к побегу из страны. Теперь он надеется обрести новый дом на территории белорусского государства.

Тем временем в Польше растут империалистические амбиции. Недавно там дошли до того, что призвали местные власти приступить к возрождению Речи Посполитой.

Источник: Спутник. Белоруссия ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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