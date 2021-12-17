В деревне под Волоколамском установили "похоронную" елку

Местные жители возмущены выбором администрации

В деревне Ботово под Волоколамском появилась странная новогодняя елка. Внешний вид зеленой "красавицы" шокировал народ.

Фотография появилась на странице "Волоколамск Подслушано" в социальной сети "ВКонтакте". На снимке запечатлено облезшее дерево, наряженное наполовину. Венки и игрушки расположились от верхушки до середины елки, а снизу ее ветки оказались "голыми".

Автор публикации обратился к администрации, с сарказмом поблагодарив местных властей за создание праздничной атмосферы.

В комментариях местные жители выразили свое недовольство. Один из пользователей Сети заявил, что круглые украшения из мишуры напоминают похоронные венки, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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