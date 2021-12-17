Журналист не пожелал выслушивать доводы гостя

Российский политолог, глава "Института политических исследований" Сергей Марков рассказал о конфузе, который произошел в телеэфире одной из американских телепрограмм, куда его позвали в качестве эксперта. Дипломат сообщил, что вывел из себя одного из присутствовавших специалистов позицией по поводу Украины.

В эфире телешоу Марков прокомментировал слухи о перемещениях российских войск у границ Украины, которые, уверены на Западе, вовсе не случайны. Его доводы встретили негодование у одного из экспертов.

Кандидат наук предположил, рассказав в социальных сетях о произошедшем недоразумении, что, может быть, во всем виноваты магнитные бури – у Маркова нет никаких идей по поводу того, чем вызвана реакция американца.

"Был в эфире канала по теме "Возможная война России и Украины". Редакторам известна моя позиция – такая война невозможна, возможно только освобождение. И 70 процентов "сильнейшей армии Европы" примут правильное решение – оно спасет и их, и их Родину. Что началось!" – поведал спикер.

Ведущий начал перебивать гостя, кричать и "бесноваться", и в итоге выбежал из студии, швырнув микрофон. Запись транслировалась онлайн, поэтому поначалу мало кто понял, что происходит. Марков, подумав, решил рассуждать дальше.

К дискуссии привлекли и украинских экспертов, однако самим им выступить не дали. После того, как российский спикер передал слово коллегам из Незалежной, трансляция была прервана.

Ранее американский политолог Селвин Дьюк заявил, что разговоры о "вторжении" Российской Федерации на Украину лишены реальных аргументов, а в случае вступления Североатлантического альянса в войну против России "бог будет на стороне медведя".