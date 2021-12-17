Российский политолог довел до истерики ведущего в США словами об Украине

Российский политолог довел до истерики ведущего в США словами об Украине
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Журналист не пожелал выслушивать доводы гостя

Российский политолог, глава "Института политических исследований" Сергей Марков рассказал о конфузе, который произошел в телеэфире одной из американских телепрограмм, куда его позвали в качестве эксперта. Дипломат сообщил, что вывел из себя одного из присутствовавших специалистов позицией по поводу Украины.

В эфире телешоу Марков прокомментировал слухи о перемещениях российских войск у границ Украины, которые, уверены на Западе, вовсе не случайны. Его доводы встретили негодование у одного из экспертов.

Кандидат наук предположил, рассказав в социальных сетях о произошедшем недоразумении, что, может быть, во всем виноваты магнитные бури – у Маркова нет никаких идей по поводу того, чем вызвана реакция американца.

"Был в эфире канала по теме "Возможная война России и Украины". Редакторам известна моя позиция – такая война невозможна, возможно только освобождение. И 70 процентов "сильнейшей армии Европы" примут правильное решение – оно спасет и их, и их Родину. Что началось!" – поведал спикер.

Ведущий начал перебивать гостя, кричать и "бесноваться", и в итоге выбежал из студии, швырнув микрофон. Запись транслировалась онлайн, поэтому поначалу мало кто понял, что происходит. Марков, подумав, решил рассуждать дальше.

К дискуссии привлекли и украинских экспертов, однако самим им выступить не дали. После того, как российский спикер передал слово коллегам из Незалежной, трансляция была прервана.

Ранее американский политолог Селвин Дьюк заявил, что разговоры о "вторжении" Российской Федерации на Украину лишены реальных аргументов, а в случае вступления Североатлантического альянса в войну против России "бог будет на стороне медведя".

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Немцы решили отложить сертификацию "Северного потока – 2" до лета 2022 года – СМИ

Противники России продолжают чинить препятствия трубопроводу

Почему Евросоюз продлил санкции против России: ответ эксперта

Брюссель давно не является самостоятельным игроком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей