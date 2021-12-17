Действия животного рассмешили интернет-пользователей

В социальных сетях существуют тематические аккаунты, посвященные нашим четвероногим друзьям и их забавным выходкам. На одной из таких страниц в Instagram был опубликован смешной ролик с участием пушистого кота.

По всей видимости, толстопузый питомец отправился на прогулку. Когда он захотел вернуться обратно в дом, дверь оказалась закрытой. Кот не растерялся и начал всячески привлекать к себе внимание хозяев. Животное встало на задние лапы, а передними начало скрестись в стеклянную дверь.

Все действия хвостатого сопровождаются забавной песней. Создается такое впечатление, будто пушистый малыш танцует, активно двигая конечностями.

Видео оценили более 315 тысяч человек. В разделе комментариев интернет-пользователи посмеялись с данного ролика. Многих умилил внешний вид питомца.

"Он просто тренируется", "Посмотрите, какой пухлый животик!!!", "Малышу нравится мыть окна", "Боже, такой пушистый животик, я хочу прикоснуться к нему", "Он выглядит мило", – написали комментаторы.

Некоторым стало жалко котика. Они выразили надежду на то, что животное вскоре впустили в дом, и ему не пришлось мерзнуть на улице.

Ранее в Интернете обратили внимание на выпрашивающую еду у хозяйки собаку.