Толстопузого кота забыли во дворе: питомец нашел веселый способ напомнить о себе

Толстопузого кота забыли во дворе: питомец нашел веселый способ напомнить о себе
Фото: Maria Breuer / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Действия животного рассмешили интернет-пользователей

В социальных сетях существуют тематические аккаунты, посвященные нашим четвероногим друзьям и их забавным выходкам. На одной из таких страниц в Instagram был опубликован смешной ролик с участием пушистого кота.

По всей видимости, толстопузый питомец отправился на прогулку. Когда он захотел вернуться обратно в дом, дверь оказалась закрытой. Кот не растерялся и начал всячески привлекать к себе внимание хозяев. Животное встало на задние лапы, а передними начало скрестись в стеклянную дверь.

Все действия хвостатого сопровождаются забавной песней. Создается такое впечатление, будто пушистый малыш танцует, активно двигая конечностями.

Видео оценили более 315 тысяч человек. В разделе комментариев интернет-пользователи посмеялись с данного ролика. Многих умилил внешний вид питомца.

"Он просто тренируется", "Посмотрите, какой пухлый животик!!!", "Малышу нравится мыть окна", "Боже, такой пушистый животик, я хочу прикоснуться к нему", "Он выглядит мило", – написали комментаторы.

Некоторым стало жалко котика. Они выразили надежду на то, что животное вскоре впустили в дом, и ему не пришлось мерзнуть на улице.

Ранее в Интернете обратили внимание на выпрашивающую еду у хозяйки собаку. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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