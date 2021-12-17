Путин не смог разобрать собственный почерк

Глава государства пытался найти нужную информацию

Президент России Владимир Путин заявил о том, что не всегда может разобрать собственные записи. Об этом сообщает телеграм-канал Пул N3.

Российский лидер принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Во время обсуждения актуальных вопросов Путин делал пометки в тетради.

В какой-то момент Владимир Владимирович затих и начал перелистывать страницы. По всей видимости, глава РФ хотел найти определенную информацию.

Спустя пару секунд Путин "оторвался" от своего конспекта. Президент признался, что иногда не может понять собственный почерк. 

Лидер россиян хотел высказаться на тему, которая связана с переходом на "зеленую экономику", передает "МИР24"

Источник: Пул N3 ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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