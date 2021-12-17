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В подмосковном городе Чехов неизвестный художник вылепил снежные фигуры на автомобиле. Креативный подход порадовал местных жителей.
Фотография с украшенной машиной появилась на странице "Чехов Times" в социальной сети "ВКонтакте". На снимке можно увидеть вылепленных из снега котов, которые расположились на крыше и на заднем стекле иномарки.
Кто-то в творческом порыве создал зверят, катающихся с "горки". В качестве усов для животных были использованы ветки.
Увиденное умилило подписчиков сообщества, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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