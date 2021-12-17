Стала известна цель проникшего в дом Поклонской украинца

Стала известна цель проникшего в дом Поклонской украинца
Наталья Поклонская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мужчина испытывает к экс-прокурору романтические чувства

Проникнувший в дом к российскому послу Наталье Поклонской в Крыму оставил госслужащей букет цветов. Задержанным оказался 58-летний житель Днепра Владимир Ворона, который, как оказалось, довольно давно добивался приема у чрезвычайного и уполномоченного посла России в Кабо-Верде.  

Как отмечает источник Mash, Поклонская постоянно отклоняла запрос Вороны – тот проявлял излишнюю настойчивость. Мужчина решил попробовать самый экстремальный вариант и просто зашел в дом посла в селе Краснолесье Симферопольского района.

Поклонской дома не оказалось. Мужчина оставил букет и уже собирался уходить, как вдруг его задержали сотрудники ФСО. Владимира передали сотрудникам правоохранительных органов – они его уже депортировали на Украину. 

Пока что неизвестно, как гражданин Украины смог попасть в дом Поклонской и что он в принципе забыл в частных владениях экс-прокурора Крыма. Ворона не объяснил своих мотивов. По факту произошедшего назначена проверка.

Напомним, несколькими днями ранее украинское бюро Интерпола отказалось по требованиям властей объявлять российскую чиновницу в международный розыск, о чем сообщили в офисе генерального прокурора Украины. В надзорном ведомстве указали, что действия украинской стороны не соответствуют Уставу Интерпола, запрещающего вмешательство и деятельность политического или военного характера.

Апелляционный суд Киева удовлетворил ранее ходатайство главы прокуратуры, потребовавшего задержать российского посла по делу о государственной измене.

Источник: Mash • Требует проверки
Егор МАЛКОВ
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