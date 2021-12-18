Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
826 новости
Видео с котиком, который чинно сидит и "продает" рыбу на китайском
рынке, появилось в соцсети Weibo.
На кадрах питомец продавца сидит рядом с хозяином, наряженный в теплый комбинезон и заботливо укутанный шарфиком. Пользователей позабавило, как спокойно ведет себя кот, которого усадили на стул. Он лишь с любопытством крутит головой по сторонам.
Пользователи оставили множество комментариев. Кто-то с юмором предположил, что это кошачий улов рыбы, которой оказалось настолько много, что он пошел на рынок торговать.
В Совфеде ждут от Белого дома большей ясности
Брюссель давно не является самостоятельным игроком