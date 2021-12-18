Народ обсуждает забавного питомца, помогающего хозяину

Видео с котиком, который чинно сидит и "продает" рыбу на китайском рынке, появилось в соцсети Weibo.



На кадрах питомец продавца сидит рядом с хозяином, наряженный в теплый комбинезон и заботливо укутанный шарфиком. Пользователей позабавило, как спокойно ведет себя кот, которого усадили на стул. Он лишь с любопытством крутит головой по сторонам.

Пользователи оставили множество комментариев. Кто-то с юмором предположил, что это кошачий улов рыбы, которой оказалось настолько много, что он пошел на рынок торговать.