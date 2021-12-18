Некоторые виды съестного негативно влияют на пищеварение

Многие врачи советуют серьезно относиться к составляющим завтрака. Ведь от съеденных продуктов напрямую зависит, получит ли организм необходимые ему питательные вещества и как на протяжении всего дня будет себя чувствовать человек.

От каких видов съестного стоит отказаться утром – рассказали эксперты из СНТА.

Какие продукты нежелательно употреблять на завтрак

1. Красное мясо

Данный продукт считается слишком тяжелым для организма, который недавно пробудился. В желудке могут возникнуть неприятные ощущения.

2. Йогурты и творожные сырки

Если речь идет о магазинных йогуртах и творожных сырках, то в них, как правило, содержится большое количество сахара. Кроме того, в их состав входят различные красители и консерванты. Все это негативно скажется на пищеварении.

3. Цитрусовые

Процент кислоты в них достаточно высок. В утреннее время организм не готов к приему подобной пищи. Апельсины, мандарины и прочие цитрусовые могут спровоцировать раздражение слизистой оболочки желудка.

4. Хурма или груши

В данных плодах содержатся кислоты и грубая клетчатка. Эти компоненты способны вызвать сбой в пищеварительных процессах.

5. Свежие овощи

Свежие овощи будут очень долго перевариваться, а это плохо для желудка.

6. Чеснок

После употребления чеснока на завтрак может появиться изжога.

7. Кофе

Кофе – один из самых популярных напитков в утреннее время. Его пьют, чтобы поскорее взбодриться. Однако, как утверждают эксперты, сердечно-сосудистая система будет страдать из-за кофе.

8. Холодные напитки

Взятые из холодильника напитки при попадании в желудок могут повлечь за собой ухудшение кровообращения.

В список самых вредных завтраков входят бутерброды с колбасой, фаст-фуд, плавленые сырки, а также твердые батончики.

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