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Многие врачи советуют серьезно относиться к составляющим завтрака. Ведь от съеденных продуктов напрямую зависит, получит ли организм необходимые ему питательные вещества и как на протяжении всего дня будет себя чувствовать человек.
От каких видов съестного стоит отказаться утром – рассказали эксперты из СНТА.
1. Красное мясо
Данный продукт считается слишком тяжелым для организма, который недавно пробудился. В желудке могут возникнуть неприятные ощущения.
2. Йогурты и творожные сырки
Если речь идет о магазинных йогуртах и творожных сырках, то в них, как правило, содержится большое количество сахара. Кроме того, в их состав входят различные красители и консерванты. Все это негативно скажется на пищеварении.
3. Цитрусовые
Процент кислоты в них достаточно высок. В утреннее время организм не готов к приему подобной пищи. Апельсины, мандарины и прочие цитрусовые могут спровоцировать раздражение слизистой оболочки желудка.
4. Хурма или груши
В данных плодах содержатся кислоты и грубая клетчатка. Эти компоненты способны вызвать сбой в пищеварительных процессах.
5. Свежие овощи
Свежие овощи будут очень долго перевариваться, а это плохо для желудка.
6. Чеснок
После употребления чеснока на завтрак может появиться изжога.
7. Кофе
Кофе – один из самых популярных напитков в утреннее время. Его пьют, чтобы поскорее взбодриться. Однако, как утверждают эксперты, сердечно-сосудистая система будет страдать из-за кофе.
8. Холодные напитки
Взятые из холодильника напитки при попадании в желудок могут повлечь за собой ухудшение кровообращения.
В список самых вредных завтраков входят бутерброды с колбасой, фаст-фуд, плавленые сырки, а также твердые батончики.
Ранее "Утро" поделилось пятью рецептами правильного завтрака.
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