Велик риск передать другому свои проблемы

Суеверные люди считают, что существуют вещи, которые ни в коем случае нельзя кому-то отдавать. В противном случае может произойти несчастье.

Так, не стоит дарить свои драгоценные украшения или бижутерию. Дело в том, что данные изделия словно губка впитывают энергетику хозяина. Поэтому если в жизни человека происходили различные трудности, весь негатив вместе с аксессуаром передастся новому владельцу.

Нежелательно презентовать представителям сильного пола носки. Как гласит примета, это может привести к разрыву и последующему уходу мужчины из дома.

Нельзя отдавать другим людям свои одежду и обувь. Как считали наши предки, велик риск лишиться удачи и благополучия. Человек, принявший в дар чужие вещи, может забрать себе проблемы того, кому эти изделия принадлежали.

Веник – еще одна вещь, которую не нужно передавать из рук в руки. В народе верили, что это не приведет ни к чему хорошему. Якобы человек, забирающий себе данное изделие, рискует столкнуться с финансовыми проблемами.

Не стоит передаривать шарфы, часы и полотенца. Иначе в жизни нового хозяина этих вещей начнется череда ссор с близкими или второй половинкой.

Ранее "Утро" рассказало, что категорически нельзя делать после пробуждения. Так, например, в первой половине дня нежелательно занимать кому-то денег.