Что Путин читает в дороге: в Кремле рассказали о занятиях президента во время поездок

Что Путин читает в дороге: в Кремле рассказали о занятиях президента во время поездок
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Главе государства приносят в салон чемодан с кипой бумаг

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время дороги, как правило, занимается чтением указов, справок и обращений, а также писем. Нередко глава государства просматривает новости из прессы, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Путина сообщил, отвечая на вопрос о том, что делает президент во время поездок, что в самолете лидера всегда лежат газеты. Адъютант передает ему чемодан с бумагами – российскому лидеру приходится читать каждую, просматривая и расписываясь в указах и отвечая на обращения. Где-то необходимо оставить резолюцию, по иным случаям требуется сделать звонок или дать соответствующее указание, либо же обратиться за предоставлением дополнительной информации.

"Вот чем он занимается", – указал Песков в интервью для RTVI.

Официальный представитель Кремля также выразил надежду, отвечая на вопрос журналистки Тины Канделаки, что российскому лидеру не доводилось просматривать ролики в TikTok.

Cам чиновник признался, что в основном черпает информацию из СМИ в социальной сети Telegram – там он читает новости агентств. Пресс-секретарь президентапризнался, что ему нравится канал "Усы Пескова" – государственный служащий считает юмор в этои ресурсе "злым, но элегантным".

Ранее Путин признался, что ему не вседа удается разобрать собственный почерк – иногда, просматривая сделанные записи, глава государства не может понять, что он писал ранее. А в ходе обсуждения актуальных вопросов президент всегда делает пометки, разбирая их в свободное время.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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