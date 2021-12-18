Крах доллара и климатический хаос: что звезда "Битвы экстрасенсов" предсказала на 2022 год

Крах доллара и климатический хаос: что звезда "Битвы экстрасенсов" предсказала на 2022 год
Фото: instagram.com/mariannaatie_official
Прогноз ведьмы далек от радужного

Участвовавшая в 22 сезоне "Битвы экстрасенсов" Марианна Атие дала свой прогноз на события, которые ждут Россию и мир в 2022 году.

По мнению ведьмы, по вине человечества, которое забыло обо всем в погоне за наживой, наступили темные времена. В 2022 году, по прогнозу Атие, пандемия не сойдет на нет. Коронавирус продолжит мутировать, появятся новые штаммы.

Сложной останется и финансовая ситуация. Она предсказала крах американской валюте. После падения доллара экономический кризис усугубится, когда обстановка стабилизируется, сказать сложно.

Предсказывает звезда шоу "Битва экстрасенсов" и климатические катастрофы. В 2022 году планету ждут ураганы, пожары, аномальная жара и загрязнение воды.

"Своими руками мы творим свою будущую реальность", – констатировала она.

Ранее СМИ раскрыли неизвестные детали предсказания Ванги на 2022 год. Подробности о пророчестве знаменитой ясновидящей – в нашем материале.

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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