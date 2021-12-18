Парламентарий заявил, что помнит пустые товарные полки в условиях планирования каждого гвоздя и унитаза

Зампред Государственной думы Александр Жуков заявил, комментируя недавний опрос, показавший желание 49% жителей Российской Федерации вернуться в советское прошлое, что "все очень быстро забывается". Политик считает, что подобные настроения могли бы разбиться о рифы суровой реальности в виде товарного дефицита и подавленного настроения людей в годы позднесоветского строя.

Депутат уверен, что никому не захочется возвращаться в Советский Союз, если желающий посмотрит на фильм Станислава Говорухина "Так жить нельзя", снятый в 1990 году.

Жуков списывает положительное отношение к СССР у половины респондентов на ностальгические чувства – мысль о честной и прозрачной жизни с отсутствием олигархов остается привлекательной и сегодня. Однако, считает политик, все названное осталось несбыточной мечтой.

"Я проработал десять лет в Министерстве финансов Советского Союза, с 1980 по 1990 год, когда планировалось производство каждого гвоздя и унитаза. А в реальности ничего нельзя было купить. Цены назначались сверху, товаров не было", – высказался Жуков.

Жизнь в современной России несравненно лучше советской, считает спикер. А вернувшаяся в 1990-й год молодежь, уверен он, навсегда бы рассталась со своими иллюзиями по поводу советского строя. За десятилетней период современная Россия перегнала даже по ВВП одно из европейских государств, утверждает парламентарий.

"Как это может сейчас ни показаться странным, и Португалию мы перегнали", – заявил Жуков.

Ранее первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что в развале Советского Союза виноват не руководитель страны, а члены ГКЧП, которым он отказал в требовании ввести чрезвычайное положение после бегства в Крым.