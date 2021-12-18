Журналисты поделились неожиданным открытием

Американский телеканал Fox News задался вопросом, почему новый президент Джо Байден все больше походит на своего предшественника Дональда Трампа. Речь идет о неестественном загаре, из-за которого экс-глава Штатов часто подвергался насмешкам.



На многих фото лицо Трампа выглядит оранжевым. Похожий оттенок начала приобретать и кожа Байдена, заявили журналисты и подкрепили свои выводы фотографиями. В сюжете телеканала упоминается, что либералы называли Трампа "оранжевым человеком" и были несказанно рады, когда он ушел из Белого дома.

Но, похоже, "оранжевый человек" вернулся. Журналисты Fox News признались, что у них пока нет ответа, почему люди в Белом доме становятся оранжевыми. В сюжете в шутку предположили, что дело может быть в воде.