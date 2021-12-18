Как защитить елку от кота: итальянка поделилась смешным лайфхаком

Как защитить елку от кота: итальянка поделилась смешным лайфхаком
Фото: pixabay.com
Девушка воспользовалась нелепым страхом животного перед одним фруктом

Хозяйка кота Виктора рассказала, как она обезопасила елку от нападений питомца.

Однажды она заметила, что кот боится мандаринов. Животное сидело с ней на диване, когда девушка начала чистить мандарин. Реакция кота была неожиданной – он начал шипеть и сбежал с дивана.

Перед Новым годом девушка вспомнила, как питомец каждый год терзает и роняет елку и решила воспользоваться его страхом. Она разложила вокруг хвойной красавицы мандарины, и это сработало. Раздосадованный кот и близко не подходит к елке. Хозяйка животного выложила фото в соцсетях. На кадре видно, как кот сидит на почтительном расстоянии от наряженного дерева с недовольной мордочкой.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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