Девушка воспользовалась нелепым страхом животного перед одним фруктом

Хозяйка кота Виктора рассказала, как она обезопасила елку от нападений питомца.

Однажды она заметила, что кот боится мандаринов. Животное сидело с ней на диване, когда девушка начала чистить мандарин. Реакция кота была неожиданной – он начал шипеть и сбежал с дивана.

Перед Новым годом девушка вспомнила, как питомец каждый год терзает и роняет елку и решила воспользоваться его страхом. Она разложила вокруг хвойной красавицы мандарины, и это сработало. Раздосадованный кот и близко не подходит к елке. Хозяйка животного выложила фото в соцсетях. На кадре видно, как кот сидит на почтительном расстоянии от наряженного дерева с недовольной мордочкой.