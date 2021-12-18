Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
826 новости
Хозяйка кота Виктора рассказала, как она обезопасила елку от нападений питомца.
Однажды она заметила, что кот боится мандаринов. Животное сидело с ней на диване, когда девушка начала чистить мандарин. Реакция кота была неожиданной – он начал шипеть и сбежал с дивана.
Перед Новым годом девушка вспомнила, как питомец каждый год терзает и роняет елку и решила воспользоваться его страхом. Она разложила вокруг хвойной красавицы мандарины, и это сработало. Раздосадованный кот и близко не подходит к елке. Хозяйка животного выложила фото в соцсетях. На кадре видно, как кот сидит на почтительном расстоянии от наряженного дерева с недовольной мордочкой.
Экс-лидер улетел от закона в дипломатическое турне
Брюссель давно не является самостоятельным игроком