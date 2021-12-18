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Бывший глава Минфина Болгарии Владислав Горанов попал в неприятную ситуацию. Экс-министр отправлялся из Болгарии в Сербию на машине. Однако с первой попытки покинуть страну у него не получилось – авто числится в Интерполе как угнанное из России. Об этом рассказал журналистам источник в местном МВД.
Как передает Болгарское национальное радио, Горанова остановили пограничники. После чего экс-министр развернулся и поехал обратно. После он покинул Болгарию на другой машине.
Уточняется, что авто Горанов купил у популярной компании в лизинг. Сейчас правоохранители выясняют, как машина вообще оказалась в Болгарии.
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