В Болгарии бывший министр пытался покинуть страну на угнанной в России машине

Экс-чиновника вовремя остановили

Бывший глава Минфина Болгарии Владислав Горанов попал в неприятную ситуацию. Экс-министр отправлялся из Болгарии в Сербию на машине. Однако с первой попытки покинуть страну у него не получилось – авто числится в Интерполе как угнанное из России. Об этом рассказал журналистам источник в местном МВД.

Как передает Болгарское национальное радио, Горанова остановили пограничники. После чего экс-министр развернулся и поехал обратно. После он покинул Болгарию на другой машине. 

Уточняется, что авто Горанов купил у популярной компании в лизинг. Сейчас правоохранители выясняют, как машина вообще оказалась в Болгарии. 

Источник: Болгарское национальное радио ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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