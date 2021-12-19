Репортер хотел узнать, кто же является "настоящим" американским лидером

Вице-президент США Камала Харрис не на шутку разозлилась во время беседы с ведущим одного из американских ток-шоу. Напомним, ранее лидер страны Джо Байден в очередной раз оговорился. В неловкую ситуацию политик попал, назвав Харрис президентов Штатов. Журналист решил вспомнить этот эпизод и поинтересовался: так кто же на самом деле является главой государства.

Харрис на шутливый вопрос отреагировала нервно. Она ответила, что президент США – Байден, а когда журналист попытался продолжить диалог, перебила его и, повысив голос, еще несколько раз повторила, кто же возглавляет страну. Об этом пишет The Hill. Она потребовала, чтобы ведущий перестал вести себя, как республиканец, желая узнать, на самом ли деле Байден является лидером нации. При этом Харрис активно жестикулировала. Видео опубликовано на Youtube.

Президентом Байден "провозгласил" Харрис, участвуя в торжественной церемонии вручения дипломов, которая на днях прошла в Университете Южной Каролины. Видео очередного конфуза политика опубликовано в Twitter.

Biden just called Kamala "President Harris." pic.twitter.com/zzhZDFsAbq — Benny (@bennyjohnson) December 17, 2021

Ранее американские журналисты в шутку задались вопросом, что происходит с Байденом. Они подметили, что он постепенно становится таким же оранжевым, как его предшественник Дональд Трамп.