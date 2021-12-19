Весь "тур" беженцы оплатили еще на родине до вылета

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши практически сошел на нет. Однако нескольким беженцам удалось пробраться из Белоруссии в Германию с помощью хитрой схемы и небольшой помощью. Журналисты выяснили, каким образом.

Мигрантов сначала доставили на один из участков на границе двух стран на такси, как и обещали в турфирме. Затем белорусские пограничники пустили их на нейтральную полосу, где они, прячась в лесах, находились три дня. Большую часть группы отловили пограничники из Польши. Что стало с этой частью мигрантов, двое друзей, разговаривавших с журналистами РБК, не знают. Им же и еще восьми людям удалось достичь своей цели – пробраться на территорию Польши. В этой стране они пробыли еще трое суток.

Затем удалось найти машину, которая переправила их в Германию. За рулем оказался поляк. За все мигранты, чтобы оказаться в ФРГ, заплатили еще в Ираке.

В Германии их вычислила полиция. Потом они оказались в распределительном центре для беженцев. Каждый день оттуда немецкие власти распределяют беженцев по общежитиям, квартирам.