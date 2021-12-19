Лондон разрабатывал несколько сценариев

Британская разведка разрабатывала несколько планов по эвакуации Николая II после того, как тот отрекся от престола. По информации Би-би-си, ссылающейся на архивы спецслужб, Лондон сразу начал готовиться к спасению бывшего самодержца после событий 2 марта 1917 года. В тот же месяц с Марией Федоровной Романовой, матерью царя, встретился генерал Джон Хэнбери-Уильямс – оба решили, что Николаю нужно как можно раньше бежать из страны.

Дело заключилось не только в союзничестве Британии и России в Первой мировой, но родстве Георга V c династией Романовых. Первый план предполагал вербовку одного из слуг в Александровском дворце – там царская семья находилась после того, как царь отрекся от престола. По задумке спецслужб, император с выбритым лицом мог уехать из России в одежде прислуги – а тот бы какое-то время изображал из себя Николая с накладной бородой. Хотя сам бывший властитель российский отказывался покидать страну без родных.

Британский премьер Ллойд Джордж смотрел на проблему более широко: он знал, что Николаю не на что будет жить в Англии. Вместе с тем Лондон опасался революции на своей земле – после Первой Мировой социалисты начали набирать популярность по всему миру.

Еще один план предложил руководитель Секретной службы Мэнсфилд Камминг в 1918 году, когда Романовы уже находились в тобольской ссылке. Разведка обратилась к полярнику Фритьофу Нансену, хорошо знавшему Сибирь и воды Енисея. Британский генерал Стефан Элли заявил, что готов к проведению операции по вывозу "семи важных людей" в Мурманск.

В рассекреченной переписке Министерства иностранных дел Британии говорится, что в мае 1918 года дипмиссия в последний раз обсуждала возможность эвакуации детей Николая II после переговоров с главой Высшего военного совета Львом Троцким.