Военного назвали преступником

Расстрелять Эмиля Чечко, который сбежал из Польши в Белоруссию, предложил генерал Вальдемар Скшипчак, ранее командовавший польскими сухопутными войсками.

Соседнюю страну поляк назвал "врагами", а самого военного, который попросил там убежища, "дезертиром".

"Во время войны он переходит на сторону врага и ему грозит 10 лет тюрьмы? Я этого не понимаю",

– заявил заочно объявивший войну Белоруссии генерал.

Он добавил, что дезертира должно ждать только одно наказание – смертная казнь.

"Пуля в голову и разжалование".

По-другому не может быть, отрезал генерал.

Напомним, ранее Чечко рассказал журналистам, что сбежал, не выдержав жестокой политики польских властей по отношению к мигрантам. Он раскрыл ужасающие подробности происходящего.