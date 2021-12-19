В Польше захотели расстрелять сбежавшего в Белоруссию солдата

В Польше захотели расстрелять сбежавшего в Белоруссию солдата
Фото: pixabay.com
Военного назвали преступником

Расстрелять Эмиля Чечко, который сбежал из Польши в Белоруссию, предложил генерал Вальдемар Скшипчак, ранее командовавший польскими сухопутными войсками.

Соседнюю страну поляк назвал "врагами", а самого военного, который попросил там убежища, "дезертиром". 

"Во время войны он переходит на сторону врага и ему грозит 10 лет тюрьмы? Я этого не понимаю",

– заявил заочно объявивший войну Белоруссии генерал.

Он добавил, что дезертира должно ждать только одно наказание – смертная казнь.

"Пуля в голову и разжалование".

По-другому не может быть, отрезал генерал.

Напомним, ранее Чечко рассказал журналистам, что сбежал, не выдержав жестокой политики польских властей по отношению к мигрантам. Он раскрыл ужасающие подробности происходящего.

Источник: wPolityce ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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