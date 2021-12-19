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Расстрелять Эмиля Чечко, который сбежал из Польши в Белоруссию, предложил генерал Вальдемар Скшипчак, ранее командовавший польскими сухопутными войсками.
Соседнюю страну поляк назвал "врагами", а самого военного, который попросил там убежища, "дезертиром".
"Во время войны он переходит на сторону врага и ему грозит 10 лет тюрьмы? Я этого не понимаю",
– заявил заочно объявивший войну Белоруссии генерал.
Он добавил, что дезертира должно ждать только одно наказание – смертная казнь.
"Пуля в голову и разжалование".
По-другому не может быть, отрезал генерал.
Напомним, ранее Чечко рассказал журналистам, что сбежал, не выдержав жестокой политики польских властей по отношению к мигрантам. Он раскрыл ужасающие подробности происходящего.
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