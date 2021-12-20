Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
Отечное лицо утром – повод для переживаний множества женщин.
Причин их появления может быть множество. "Утро" собрало в подборку самые
частые, но не самые очевидные.
Сидячая работа и отсутствие спорта могут привести к отекам. Если вдобавок вы курите, часто едите соленую и жирную пищу, то их и вовсе трудно будет избежать.
Чрезмерно нервная реакция на происходящее тоже может сказаться на внешнем виде. Если вы не в силах изменить обстоятельства, постарайтесь пересмотреть свое к ним отношение. Попробуйте медитировать по вечерам, запишитесь на курс массажа, который поможет расслабиться, не зависайте в соцсетях перед сном. Все это снизит уровень тревожности.
Важно не только употреблять достаточно воды в течение дня, но и делать это в правильное время. Рекомендуется последний раз пить воду часа за три до отхода ко сну. Если пренебречь этим правилом, то жидкость в организме будет застаиваться, так как во время сна мы не двигаемся. Результатом будут утренние отеки.
Неудобная подушка тоже может спровоцировать отеки. Специалисты советуют приобрести ортопедическую. В дополнение бьюти-эксперты рекомендуют купить шелковые наволочки. Считается, что они помогают предотвращать появление морщин. Кроме того, шелк благотворно влияет и на волосы.
Экс-лидер улетел от закона в дипломатическое турне
Брюссель давно не является самостоятельным игроком