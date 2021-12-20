Названы неочевидные причины их появления

Отечное лицо утром – повод для переживаний множества женщин. Причин их появления может быть множество. "Утро" собрало в подборку самые частые, но не самые очевидные.



Мало физической активности

Сидячая работа и отсутствие спорта могут привести к отекам. Если вдобавок вы курите, часто едите соленую и жирную пищу, то их и вовсе трудно будет избежать.

Стресс

Чрезмерно нервная реакция на происходящее тоже может сказаться на внешнем виде. Если вы не в силах изменить обстоятельства, постарайтесь пересмотреть свое к ним отношение. Попробуйте медитировать по вечерам, запишитесь на курс массажа, который поможет расслабиться, не зависайте в соцсетях перед сном. Все это снизит уровень тревожности.

Питьевой режим

Важно не только употреблять достаточно воды в течение дня, но и делать это в правильное время. Рекомендуется последний раз пить воду часа за три до отхода ко сну. Если пренебречь этим правилом, то жидкость в организме будет застаиваться, так как во время сна мы не двигаемся. Результатом будут утренние отеки.

Подушка

Неудобная подушка тоже может спровоцировать отеки. Специалисты советуют приобрести ортопедическую. В дополнение бьюти-эксперты рекомендуют купить шелковые наволочки. Считается, что они помогают предотвращать появление морщин. Кроме того, шелк благотворно влияет и на волосы.