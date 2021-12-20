В Госдуме призвали объявить 31 декабря постоянным выходным днем

Парламентарий считает, что отдыхать должна вся страна

31 декабря необходимо сделать выходным днем на постоянной основе – жителям России нужно встречать Новый год, заявил зампред комитета Государственной думы по экономической политике Денис Кравченко.

По словам парламентария, даже на предприятиях люди вынуждены справлять праздники. А дома людей всех профессией ждут домашние столы. Кравченко считает, что объявить выходным для всей страны нужно не только 31 декабря, но 1 и 2 января.

В предновогодний день, указал Кравченко, непросто выполнять трудовые обязательства. Парламентарии стараются не тревожить своих избирателей, передает URA.ru.

Кравченко уточнил, что в ближайшие годы власти могут объявить 31-е число выходным, однако достоверной информации у него по этому поводу нет.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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