Сотрудников спецслужб поздравили музыкой в исполнении Путина

Сотрудников спецслужб поздравили музыкой в исполнении Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Автор торжественно обратилась ко "всем причастным"

Украинская и российская журналистка Юлия Витязева решила поздравить сотрудников органов безопасности Российской Федерации, разместив обращение в социальных сетях с видеозаписью, на которой президент страны сидит за роялем, наигрывая начало советской песни "С чего начинается Родина".

Так, на своей странице в социальных сетях Витязева решила сделать "музыкальный подарок" по случаю профессионального праздника для российских спецслужбистов. На видео Владимир Путин сидит перед аудиторией и начинает играть музыку к одной из популярнейших песен.

"Музыкальный подарок к сегодняшнему празднику. Всем причастным посвящается…", – написала журналистка в своем Telegram. 

Сама запись, кстати, сделана еще в 2010 году в Ледовом дворце в Петербурге – тогда там проходил благотворительный концерт. Российский лидер исполнил песню с джазменами на английском языке. На мероприятии присутствовали и звезды Голливуда – Шерон Стоун, Кевин Костнер, Моника Белуччи, россиянин Жерар Депардье и многие остальные. 

Ранее глава государства поздравил сотрудников и ветеранов служб безопасности Российской Федерации с профессиональным праздником. Глава РФ указал, что страна делает максимум для продуктивной деятельности структур, а потому потенциал нужно использовать на полную мощь для решения всех поставленных задач. Президент страны выразил уверенность, что и в дальнейшем спецслужбы будут работать на совесть. Сам поздравление главы государства уже опубликовано на официальном сайте Кремля.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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