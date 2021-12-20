Первая леди Франции собирается наказать тех, кто распространяет информацию о ее мужском происхождении

Cупруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на протяжении недели сталкивалась с нападками средств массовой информации – журналисты подхватили слухи о том, что первая леди оказалась трансгендером и родилась мужчиной. Наконец, в минувшее воскресенье звезда сообщила, что собирается пресечь всякую ложь – она намерена подать жалобу.

Как отмечает источник, не так давно в социальных сетях появились сообщения о том, что в действительности при рождении Брижит назвали "Жан-Мишелем Тронье" (Тронье – девичья фамилия супруги главы государства – прим. ред.).

"На деле же информация не соответствует действительности. Эти слухи массово распространяют ультраправые группы в социальных сетях. Цифровой новостной сайт Numerama составил генеалогию этого информационного сообщения – оказалось, что впервые оно появилось в сентябре в информационной колонке Faits & Documents - ресурса, близкого к конспирологии, в его выпуске от 29-го числа", – говорится в сообщении BMF.TV.

Напомним, супруга действующего президента республики в давние годы была его преподавателем по французскому языку. Разница в возрасте у пары составляет 24 года. У Брижит и Эммануэля отсутствуют общие дети, однако известно, что президент Франции усыновил троих детей своей первой супруги.

Несколько месяцев назад британские медиа обратили пристальное внимание на внешний вид Брижит – журналисты раскритиковали стиль первой леди Франции, заявив, что та стремится выглядеть, как молодая девушка, нарушая нормы приличия. Скандал вызвал наряд 68-летней женщины на одном из светских мероприятий.