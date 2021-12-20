Жену Макрона взбесили слухи о ее принадлежности к трансгендерам

Жену Макрона взбесили слухи о ее принадлежности к трансгендерам
Фото: Aurelien Morissard / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Первая леди Франции собирается наказать тех, кто распространяет информацию о ее мужском происхождении

Cупруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит на протяжении недели сталкивалась с нападками средств массовой информации – журналисты подхватили слухи о том, что первая леди оказалась трансгендером и родилась мужчиной. Наконец, в минувшее воскресенье звезда сообщила, что собирается пресечь всякую ложь – она намерена подать жалобу.

Как отмечает источник, не так давно в социальных сетях появились сообщения о том, что в действительности при рождении Брижит назвали "Жан-Мишелем Тронье" (Тронье – девичья фамилия супруги главы государства – прим. ред.).

"На деле же информация не соответствует действительности. Эти слухи массово распространяют ультраправые группы в социальных сетях. Цифровой новостной сайт Numerama составил генеалогию этого информационного сообщения – оказалось, что впервые оно появилось в сентябре в информационной колонке Faits & Documents -  ресурса, близкого к конспирологии, в его выпуске от 29-го числа", – говорится в сообщении BMF.TV.

Напомним, супруга действующего президента республики в давние годы была его преподавателем по французскому языку. Разница в возрасте у пары составляет 24 года. У Брижит и Эммануэля отсутствуют общие дети, однако известно, что президент Франции усыновил троих детей своей первой супруги.

Несколько месяцев назад британские медиа обратили пристальное внимание на внешний вид Брижит – журналисты раскритиковали стиль первой леди Франции, заявив, что та стремится выглядеть, как молодая девушка, нарушая нормы приличия. Скандал вызвал наряд 68-летней женщины на одном из светских мероприятий.

Источник: BMF TV ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Что больше всего угнетает Путина: заявление Пескова

Ситуацию назвали трагической

В Польше захотели расстрелять сбежавшего в Белоруссию солдата

Военного назвали преступником

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей