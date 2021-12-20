Атомный ледокол "Арктика" ведет караван судов на Чукотку

Атомный ледокол "Арктика" ведет караван судов на Чукотку
Фото: USC Press Service / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Переход займет около 20 суток

Универсальный атомный ледокол "Арктика" ФГУП "Атомфлот" поможет добраться судам в самый северный порт России Певек. Как сообщает пресс-служба Росатомфлота, 18 декабря он встретил у западной кромки льдов Карского моря караван, состоящий из судов "Юрий Аршеневский", "Полар Кинг", "Инженер Трубин" и дизельного ледокола "Капитан Драницын", и повел их в восточном направлении.

На борту теплоходов находится груз для компаний, реализующих инвестиционные проекты в Чукотском автономном округе, поэтому очень важно, буквально жизненно необходимо, доставить их как можно оперативнее. Понимание этого позволило всем участникам процесса – заказчикам по проектам в Карском море, Минвостокразвитию и "Атомфлоту" – достичь договоренностей, в результате которых был выделен атомоход.

"Проводка каравана в восточном направлении станет первой для головного универсального атомного ледокола “Арктика”. Результаты рейса будут изучены специалистами предприятия и станут использоваться в качестве рекомендаций при переходе к круглогодичной навигации”,

– рассказал генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка.

Ранее на совещании в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики были определены грузы, приоритетные для отправки, а также утверждена схема перехода в порт Певек теплоходов под проводкой атомного ледокола "Арктика".

При этом на базе госкорпорации "Росатом" продолжает работать оперативный штаб реагирования на сложную для судоходства ледовую обстановку в акватории Севморпути. В настоящее время штабом совместно с Минвостокразвития РФ решается вопрос о втором рейсе, который будет возможет благодаря вводу в эксплуатацию атомного ледокола "Сибирь".

Напомним, 16 декабря атомный ледокол "Ямал" взял под проводку модулевоз PUGNAX, следующий из Китая в Мурманск. На его борту модули для строительства заводов СПГ в порту Сабетта. С 22 ноября по 6 декабря 2021 года ледокол "Вайгач" работал с судами, требующими срочной ледокольной проводки.

На сегодняшний день все атомоходы Росатомфлота работают по контрактным обязательствам.

Николай ВИКТОРОВ
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