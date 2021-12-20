В Схипхоле заявили, что не обязаны этого делать

Суд Нидерландов отклонил запрос стороны защиты по делу о крушении пассажирского лайнера рейса MH17, выполнявшего полет в Малайзию в 2014 году. Речь идет о предоставлении всех материалов свидетеля, проходящего в деле под номером S45 – он утверждал о невозможности использования зенитно-ракетного комплекса "Бук", сообщил судья Хендрик Стинхейс.

Сегодня, 20 декабря, в Схипхоле снова приступили к слушаниям по поводу "Боинга", разбившегося семь лет назад в Донбассе. Судья указал, что суд отклонил запрос защиты, которая ходатайствовала об обязательствах прокуратуры предоставить все данные, касавшиеся упомянутого свидетеля.

Хендрикс заявил, что следственный судья вправе отказаться от привлечения стороны защиты к решениям, которые касаются предоставления информации о свидетелях – такая обязанность у него отсутствует. Более того, суд решил, что прокуратура применила верные критерии оценки релевантности для приобщения материалов к делу о малайзийском "Боинге".

Как отмечает источник, ранее представитель обвиняемого по делу о пассажирском лайнере Сабине тен Дуссхате заявила, что нидерландская прокуратура так и не удосужилась предоставить защите информацию по поводу свидетеля, утверждавшего о невозможности крушения воздушного судна с помощью использования ЗРК "Бук". Адвокат обратилась в суд с ходатайством о предоставлении всех документов по этому свидетелю – как указала тен Дуссхате, материалы могут оказаться оправдательными для Олега Пулатова, ее подзащитного.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский устроил истерику из-за свидетеля по MH17 – якобы глава государства позвонил ему среди ночи и стал кричать, требуя устроить обмен пленных.