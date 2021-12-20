В уходящем году осталась последняя возможность внести серьезные корректировки в жизнь

Совсем скоро 2021 год завершится и уступит место новому 2022-у. Всем желающим запустить позитивную энергетику в грядущий 12-месячный период стоит поторопиться. В этом году остался последний день, когда можно круто изменить свою судьбу. Известный экстрасенс Андрей Харрис рассказал, что именно нужно сделать 21 декабря.



Именно эта дата является важной для людей, которые верят в энергетику Вселенной и магические ритуалы. 21 декабря будет самая длинная ночь в году. Этот необычный день позволяет связаться с тонкими материями и запросить у них перемены к лучшему, передает "Пятый канал".

Обряд загадывания желаний

Для начала необходимо создать особый алтарь желаний. Основание этой конструкции следует выложить еловыми ветками. Их нужно разложить в форме круга. Колючие лапки привлекут финансовую фортуну и помогут вам добиться успеха. Сверху на ветки следует сложить три алых яблочка. Каждый плод проткнуть сушеной гвоздикой. Фрукты являются символом долгой и счастливой жизни.

В середине конструкции необходимо разместить ароматическую свечку. Этот предмет станет знаком успешной карьеры. Теперь алтарь осталось присыпать мукой, которая издревле является символом счастливой жизни.

"В этот день открывается точка доступа во Вселенную", – рассказывает о магии 21 декабря известный экстрасенс.

После того, как алтарь будет подготовлен, нужно дождаться вечера, принять ванну и собраться с мыслями. Когда будет достигнуто внутреннее равновесие, необходимо написать заветную мечту и свои пожелания на листе бумаги. Его нужно сжечь огнем установленной в алтаре свечи, пепел оставить там.

Этот алтарь должен простоять в квартире до 1 января 2022 года. Когда портал закроется, желание отправится в космос и вскоре будет исполнено.

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