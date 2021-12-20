На суде в Гааге объявили, что никто не фальсифицировал материалы из уголовного производства по крушению самолета над Донбассом

Все перехваченные телефонные переговоры четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета "Боинг" MH17 в 2014 году в небе над воюющим Донбассом прокуратура Нидерландов сочла подлинными. Об этом заявил прокурор Вард Фердинандуссе, оглашая сегодня в Гааге обвинительное заключение.

"Нет оснований сомневаться в аутентичности перехваченных телефонных разговоров. Более того, Гиркин и Пулатов подтвердили содержание некоторых разговоров", – сказал прокурор.

По его словам, россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко заявляли, что аудиозаписи могли отредактировать, однако конкретной информации насчет фальсификаций суду не предоставили.

"Также мы провели расширенный анализ подлинности записей телефонных разговоров, который не подтвердил каких-либо следов манипуляции", – подчеркнул Фердинандуссе.

Как отмечает РИА "Новости", ранее Окружной суд Гааги поручил Нидерландскому институту криминалистики провести анализ записей 14 перехваченных телефонных переговоров с участием якобы Пулатова. После исследования в институте объявили о высокой вероятности того, что в 12 записях голос принадлежит одному лицу, но точно специалисты не смогли установить, что это голос Пулатова.

Тогда следственный судья обратился к экспертам Литовского центра криминалистической экспертизы в Вильнюсе. Те, изучив аудиозаписи, не обнаружили в них следов манипуляции. При этом литовские специалисты не делали выводов о принадлежности голоса именно Пулатову.

В понедельник, 20 декабря, возобновились слушания по делу о крушении "Боинга". Прокуратура Нидерландов зачитывает обвинительное заключение. Ранее сегодня стало известно, что суд отклонил запрос стороны защиты о предоставлении всех материалов свидетеля, который проходит в процессе под номером S45. Этот человек утверждал о невозможности использования ЗРК "Бук".

О фальсификации аудиозаписей в деле MH17 украинскими силовиками в свое время рассказывали публицист и политолог Владимир Корнилов, а также журналист Анатолий Шарий.

