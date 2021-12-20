Растянувшийся на окне автомобиля кот уморил публику - видео

Растянувшийся на окне автомобиля кот уморил публику - видео
Фото: Harry Laub/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Необычный трюк пушистика привлек внимание миллионов зрителей

На просторах интернета активно обсуждают забавный ролик с котиком, который решил покорить крышу автомобиля. Пушистик попытался запрыгнуть на машину, однако изначально не рассчитал свои силы и по итогу проскользнул на пузе обратно на капот.

Уморительный видеоролик появился в популярной социальной сети "Тик-Ток". Главным героем юмористической зарисовки стал крупный черно-белый кот с очаровательной светлой грудкой и лапками. Сначала усатый разместился на капоте автомобиля. В какой-то момент в его голове родилась идея запрыгнуть на крышу. Для этого он занял удобную позицию и совершил прыжок.

К сожалению, скользкое стекло нарушило планы котика. Пушистый товарищ растянулся на окне и эпично проскользнул вниз. Впрочем, стоит отдать должное настойчивости животного. Он не стал отчаиваться и уверенно оттолкнулся лапками от стекла. На этот раз маневр прошел успешно – котофей оказался на вожделенной крыше.

@emmcewan

Bit slippy there pal? 😂 #foryourpage #fypシ #george #cat #slide

♬ Into The Thick Of It! - The Backyardigans

Неудивительно, что акробатический трюк пушистика привлек огромное внимание аудитории. Видеоролик стал вирусным и набрал больше 5 миллионов просмотров. Пользователи Сети активно обсуждают навыки усатого. Зверьку придумали множество прозвищ, среди которых особенно удачным представляется "Спайдеркот".

К слову, недавно "Утро" рассказывало, как защитить елку от кота.

Источник: Tik-Tok ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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