Блогер из Чили пришел в восторг от Подмосковья

Иностранец решил показать соотечественникам непопулярные, но интересные места России

Блогер из Чили Ариелоск показал своим подписчикам экскурсию по Дубне. Иностранец снял на видео самые укромные уголки города, в которых остался советский дух.

Ариелоск захотел узнать, как выглядит настоящая Россия, а не только популярные Москва и Санкт-Петербург.

Подписчики пришли в полный восторг от съемок бологера. Впрочем, и он сам остался доволен своей поездкой и общением с жителями Дубны, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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