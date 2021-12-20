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Блогер из Чили Ариелоск показал своим подписчикам экскурсию по Дубне. Иностранец снял на видео самые укромные уголки города, в которых остался советский дух.
Ариелоск захотел узнать, как выглядит настоящая Россия, а не только популярные Москва и Санкт-Петербург.
Подписчики пришли в полный восторг от съемок бологера. Впрочем, и он сам остался доволен своей поездкой и общением с жителями Дубны, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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