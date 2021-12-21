Несколько действий помогут зарядиться энергией до вечера

Многие замечали: если день не заладился с утра, то ждать от него продуктивности не стоит. Очень важно с ранних часов поймать нужную волну – тогда все задуманное легко реализуется, а часы бодрствования подарят чувство настоящего удовлетворения. Несколько простых шагов помогут начать день правильно и достичь успеха.



Спортивная активность

Это очень важный элемент, который способен запустить в правильном русле весь день. Достаточно выполнить простейший комплекс упражнений, и энергия будет циркулировать в организме до самого вечера. Для этих целей можно выбрать любую понравившуюся практику. Кто-то отправляется на пробежку, кто-то делает простые упражнения дома. Также отличным вариантом будет йога или медитация, либо аэробика вместе с видеоинструктором каждое утро.

Выработка полезных привычек

Выполнение небольшого ритуала, в который может превратиться простейшее действие, помогает настроиться на нужный лад. Как бы это странно не звучало, путь к успеху может начаться с привычки просто застилать постель каждое утро. Самое важное здесь – совершать выбранные действия ежедневно. Также подойдет протирание поверхности или опрыскивание цветов.

Оградите себя от негативной информации

Начинать утро с просмотра новостной ленты – плохая идея. Негативная информация отрицательно скажется на вашем настроении и может испортить целые сутки. В целом все исследователи сходятся во мнении, что гаджеты следует использовать как можно реже. Их негативное влияние на состояние нервной системы и психики очевидно. Так что хотя бы утренние часы лучше провести без электронных помощников.

Вода

Очень важно утром подкрепить организм стаканом чистой сырой воды. Живительная жидкость запускает все внутренние процессы и готовит вас к работе в течение дня. Такой полезный ритуал поможет укрепить здоровье и благотворно скажется на всем организме.

Аффирмация

Многие считают необходимым каждое утро использовать какую-нибудь жизнеутверждающую фразу. Можно придумать любую формулировку, главное здесь – верить в эффективность своеобразного аудиотренинга и каждый день начинать с этой фразы.

Улыбка

Очень простое действие, которое способно зарядить бодростью на весь день. Когда человек улыбается, его организм начинает чувствовать себя лучше. Такая реакция происходит на уровне подсознания. Именно поэтому улыбка может запустить день в нужном русле.

Ранее "Утро" делилось комплексом упражнений на 10 минут.