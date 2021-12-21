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СМИ сообщают, что российские пенсионеры могут получить
выплату в размере 19 тысяч рублей перед Новым годом – 2021. Деньги ПФР
перечислит при соблюдении ряда условий.
Так, для получения выплаты нужно иметь пенсионные накопления. При этом россияне могут определить, хотят ли они деньги сразу или в виде прибавки к пенсии.
В случае, если пенсионер желает получить единовременную выплату, нужно, чтобы сумма его накоплений была не больше пяти процентов от общего размера страховой и накопительной пенсии. Выплату в размере около 19 тысяч рублей можно получить в декабре, для этого необходимо написать в Пенсионный фонд заявление.
Если пенсионер выберет ежемесячную надбавку, она составит порядка 1100 рублей. В этом случае нужно соблюсти условия по стажу и пенсионным баллам. У мужчин стаж должен быть не меньше 25 лет, у женщин – 20-ти. Баллов нужно не менее 21.
Ранее стало известно, какие выплаты положены россиянам в декабре 2021 года. Подробно – в нашем материале.
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