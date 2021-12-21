В России предложили увеличить выплаты для граждан с "Родительской славой"

Сумма не меняется уже последние несколько лет, указал автор идеи

Глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с предложением о повышении выплат для россиян, имеющих орден "Родительская слава". Соответствующее письмо он направил на имя замглавы правительства Татьяны Голиковой.

Эксперт напомнил, что орден присуждают родителям, воспитывающим от четырех детей. В 2008 году им выделили единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Через некоторое время поощрение для многодетных семей составило 100 тыс., уточняет RT. Однако размер выплат остается прежним, несмотря на инфляционный рост и изменения в курсе нацвалюты.

В связи с этим Орлов просит власти повысить размер единовременных федеральных выплат для лиц, награжденных соответствующим орденом, до 250 тысяч рублей, передает URA.ru.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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